Annoncé officiellement en septembre dernier, la version 8 To du SSD M.2. NVMe Rocket 4 Plus de Sabrent n’était toujours pas disponible dans le commerce depuis tout ce temps.

Après plusieurs mois d’attente, la version 8 To du SSD Sabrent Rocket 4 Plus arrive enfin…

Mais apparemment c’est en train de changer puisque ce « gros bébé » de 8 Tera Octets commence à arriver Outre Atlantique. Certaines boutiques américaines le référencent en effet au tarif de 1500 dollars, ce qui correspond gros modo à 1500€ TTC avec la TVA et la taxe pour copie privée.

Pour l’instant on ne sait pas quand ce SSD de 8 To arrivera dans l’hexagone mais on devrait être fixé dans les jours voire dans les semaines qui viennent…

Pour rappel, la gamme Sabrent Rocket 4 Plus est équipé d’une interface PCI Express 4.0 compatible avec la norme NVMe 1.3. Elle est animée par un contrôleur Phison PS5018-E18 et elle exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

En terme de performances, le modèle de 8 To est annoncé avec des taux de transferts pouvant atteindre 7.100 Mo/s en lecture et 6.600 Mo/s en écriture