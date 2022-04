Bon Plan : Les ventes flash de printemps d’Amazon + notre sélection de promos

Du 1er au 13 avril, le site Amazon.fr organise les « Ventes Flash de Printemps ». C’est une période de promotions durant laquelle vous pouvez dégoter de nombreux produits à prix cassés.

Comme on peut le voir sur cette page spéciale mise en place pour l’occasion il y a un peu de tout. Dans les domaines qui nous intéressent, c’est à dire l’informatique et le high tech, il y a notamment : des smartphones, des tablettes, des appareils photo numériques, des disques durs, des SSD, des produits connectés, des enceintes, des casques, des barre de son, des GPS, des montres, des boîtiers PC, des fauteuils gaming, etc..

Voilà d’ailleurs une petite sélection :

– le SSD Samsung 980 Pro 1 To à 149,90€ sur Amazon.fr

– le SSD Samsung 980 Pro 2 To à 249,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Samsung 980 Pro 1 To avec dissipateur à 159,90€ sur Amazon.fr

– le SSD Samsung 980 Pro 2 To avec dissipateur à 249,99€ sur Amazon.fr

– le SSD portable Samsung T7 1 To à 114€ sur Amazon.fr

Les cartes mémoires Lexar Play sont prévues pour fonctionner dans des consoles de jeux. On a testé le modèle de 256 Go dans cet article.

– la micro SDXC Lexar Play 256 Go à 36€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC Lexar Play 512 Go à 69€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC Lexar Play 1 To à 155€ sur Amazon.fr

– le thermostat Netatmo à 129,99€ sur Amazon.fr

– la caméra intérieure Netatmo à 122,99€ sur Amazon.fr

– la caméra extérieure Netatmo à 199,99€ sur Amazon.fr

Et pour ceux qui sont intéressés par d’autres domaines que ceux cités précédemment on peut trouver aussi de l’outillage (perceuse, visseuse, tondeuse, coupe haie, etc..), mais aussi de l’électroménager (aspirateur balai, robot aspirateur, machine à café, brosse à dent électrique) et pas mal d’autres choses encore…

Bref… le choix est assez vaste et les tarifs sont plutôt intéressants.

Et aussi 20% sur le Warehouse…

A noter que parallèlement à ces ventes flash, l’enseigne offre aussi 20% de remise sur les produits de sa rubrique Amazon Warehouse.

Pour information, cette rubrique regroupe les retours produits. Ce sont des produits d’occasion (parfois jamais ouverts – encore dans leur emballage) qui proviennent de retour clients.

J’ai profité d’une promo similaire l’année dernière pour me prendre un iPhone 11 Pro Max et une box NVIDIA ShieldTV Pro. Deux produits en excellent état (avec boîte, notice, acessoires, etc..) pour un prix ultra compétitif.

Les prix sont plus bas que sur le site général d’Amazon et en plus vous obtenez 20% de réduction. Le prix réduit apparaît au moment de payer son panier.