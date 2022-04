Test du disque dur Western Digital WD RED Pro de 20 To

Dernièrement, plusieurs disques durs de grande capacité ont été testés sur Bhmag. Aujourd’hui on continue avec le WD RED Pro de 20 To de Western Digital.

Ces derniers temps, plusieurs disques durs de grande capacité ont été testés sur Bhmag. Et aujourd’hui n’échappe pas à la règle puisqu’on s’est procuré le disque dur WD RED Pro de 20 To du fabricant Western Digital.

Par conséquent, après les disques durs WD Ultrastar DC HC560 de 20 To, Seagate IronWolf Pro de 18 To et Seagate IronWolf Pro de 20 To, c’est à nouveau un modèle de chez Western Digital qui arrive à la rédaction en la personne du WD RED Pro de 20 To.

Ce disque dur est un modèle optimisé pour être installé dans un NAS. Il est prévu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans un NAS et, cerise sur le gâteau, il peut supporter jusqu’à 24 baies de stockage.

Avec sa grande capacité, c’est un dispositif qui permet de stocker pas mal de données. Nous allons voir ensemble ce qu’il vaut réellement…

Présentation

Le WD RED Pro de 20 To est un disque dur tout récent. Il a été dévoilé au début du mois de mars par Western Digital. Il se présente sous la forme d’un disque dur au format 3,5 pouces qui exploite une interface SATA III à 6 Gb/s.

Le WD RED Pro utilise la technologie d’écriture CMR qui signifie : « Conventional Magnetic Recording » autrement dit : enregistrement magnétique conventionnel.

Dans sa version 20 To, le WD RED Pro porte la référence WD201KFGX. C’est un modèle qui fonctionne à la vitesse de 7.200 tours par minute.

Pour atteindre une capacité de 20 Tera Octets, le fabricant a empilé 9 plateaux de 2,2 To chacun (soit un total de 20 To, le compte est bon). Et le tout est placé sous atmosphère hélium (qui est 7,2 fois moins dense que l’air) ce qui a pour effet de réduire les frottements et limiter la consommation d’énergie.

A noter que tout comme le WD HC560, le WD RED Pro de 20 To dispose lui aussi de la technologie OptiNAND. Cette technologie consiste à équiper le disque dur d’un peu de mémoire flash non pas en vue d’en faire un HDD hybride mais plutôt pour permettre de sauvegader rapidement les divers paramètres du disque dur.

Le WD Red Pro de 20 To embarque 512 Mo de mémoire cache. Le disque dur consomme 6,9 Watts en fonctionnement et 1,6W en veille. En terme de performances, le constructeur annonce que son disque dur offre un taux de transfert de 268 Mo/s.

Mis à part ça, le dissque dur WD RED Pro de 20 To est annoncé avec un MTBF de 1 million d’heures et une endurance de 300 To par an. La durée de la garantie est, quant à elle, fixée à cinq ans.

Le WD Red Pro de 20 To supporte la technoogie NASWare 3.0 développée par Western Digital. Cela consiste en une meilleure intégration et un meilleur support des NAS. La technologie NASWare 3.0 permet du coup d’améliorer les performances et la fiabilité du disque dur lorsqu’il est installé dans un NAS, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, d’autant plus lorsqu’il est installé et configuré en RAID dans un NAS avec plusieurs autres disques durs. Et comme déjà mentionné plus haut, rappelons que le HDD peut être installé dans des NAS proposant jusqu’à 24 baies de stockage.

Voilà maintenant les spécifications techniques complètes du disque dur :

Machine de test

Voici maintenant les caractéristiques de notre machine de test :

– Carte mère MSI TomaHawk Max

– Processeur AMD Ryzen 5 3400G

– Mémoire HyperX Fury DDR4 RGB 16 Go

– SSD M.2.NVMe Crucial P1 de 500 Go

– Moniteur Philips 32″ 328P6AUBREB/00

– Boiter Antec NX1000

– Alimentation Antec VP 600W

– Windows 11 Pro

Performances

Pour tester les performances du WD RED Pro 20 To, on a utilisé les programmes habituels que sont Crystal Disk Mark et ATTO.

Crystal Disk Mark

Les benchs effectués par Crystal Disk Mark ont mis en avant des débits séquentiels de 272,77 Mo/s en lecture et de 262,26 Mo/s en écriture. Des performances élevées et assez proches de celles annoncées par Western Digital qui annonçait 268 Mo/s en lecture.

ATTO

Passons maintenant au programme ATTO qui permet de mesurer les taux de transferts du disque dur en procédant par palier. Comme on peut voir dans le graphique ci-dessous, ATTO a mesuré des taux de transferts maximum de 272,34 Mo/s en lecture et de 273,29 Mo/s en écriture. En ce qui concerne le traitement des petits fichiers, ATTO indique des débits minimum de 21 Mo/s en lecture et de 15,67 Mo/s en écriture.

Conclusion

Après une dizaine de jours à tester, bencher, copier et transférer des données sur le WD RED Pro de 20 To (WD201KFGX) on peut affirmer que ce disque dur est à la fois un modèle performant et particulièrement silencieux.

Performant, car on a pu mesurer des débits de 272,77 Mo/s en lecture et de 262,26 Mo/s en écriture avec CrystalDisk Mark alors que le fabricant annonçait 268 Mo/s en lecture. Ce modèle permettra donc de sauvegarder rapidement toutes sortes de fichiers aussi bien lorsqu’il sera installé dans un NAS (si possible par paire ou plus…) que lorsqu’il prendra place dans un PC ou un HTPC.

Certes, le WD Red Pro de 20 To est un poil moins performant que l’IronWolf Pro de 20 To qui grimpait pour sa part à 286 Mo/s en lecture et 279,06 Mo/s en écriture durant nos tests, mais le disque dur de Western Digital offre l’avantage d’être particulièrement silencieux, ce qui est fort appréciable surtout si on compte l’installer près de son téléviseur ou à côté de son bureau.

En effet, lorsque le disque dur de Western Digital est en cours de fonctionnement on l’entend à peine. Y compris lors de gros transferts de fichiers où le WD RED Pro de 20 To sait se montrer très discret. En terme de (faible) nuisance sonore ce modèle est donc plutôt à rapprocher du WD DC HC560 de 20 To avec lequel il partage d’ailleurs une partie des caractéristiques techniques (capacité de 20 To, 7200 tpm, OptiNAND, 512 Mo de cache, etc..) exception faite de l’endurance (550 To/an sur le HC560 contre 300 To/an pour le WD RED Pro) et du MTBF (2,5M sur le HC560 contre 1M sur le WD Red Pro 20 To)

Au final, le WD RED Pro de 20 To est un bon disque dur qui intéressera les utilisateurs de NAS qui souhaitent avoir à disposition un disque dur qui offre une grosse capacité de stockage (20 To) et de bons débits tout en restant discret.

Où trouver le WD RED Pro 20 To ?

A l’heure de publier ce test, le disque dur WD Red Pro de 20 To n’est pas encore très présent sur le net. Il faut dire que le disque est assez récent et les boutiques en ligne n’ont pas encore eu le temps de l’ajouter à leur catalogue. On peut toutefois le dégoter sur le store de Western Digital qui le propose au prix de 658,99€ ainsi que chez quelques autres enseignes.