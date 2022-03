Western Digital ajoute un modèle 20 To à la famille WD Red Pro

Le fabricant Western Digital étoffe sa gamme de disques durs WD RED Pro avec une nouvelle capacité de stockage. A partir de maintenant, les WD RED Pro sont donc disponibles avec une capacité de 20 To.

Rappelons que les disques durs WD Red Pro sont des disques durs optimisés pour être utilisés dans des NAS et qu’ils supportent jusqu’à 24 baies. Ils peuvent fonctionner sans interruption 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le fabricant les destine en priorité aux entreprises.

Le WD RED Pro de 20 To (WD201KFGX) n’est pas sans rappeler le WD DC HC560 de 20 To que l’on a testé récemment sur Bhmag. En effet, les deux disques durs ont en commun leur grande capacité de stockage (20 To) mais aussi le nombre de plateaux (9 plateaux de 2,2 To), la quantité de mémoire cache (512 Mo), leur vitesse fonctionnement (7200 tpm) et même le support de la technologie OptiNAND.

Le WD RED Pro de 20 To supporte la technologie d’écriture CMR. Il offre des taux de transferts de 268 Mo/s. Son endurance est de 300 To par an et son MTBF atteint un million d’heures.

En bref, si le WD HC HC560 est plutôt destiné à une utilisation dans les Data Centers, le WD RED Pro est lui plutôt destiné à un usage chez les petites et moyennes entreprises qui souhaitent sauvegarder leurs données sur un NAS.

Le WD RED Pro intègre à ce titre la technologie NASware 3.0 dans son firmware. Le fabricant explique que celle-ci est la « garantie d’une intégration parfaite, d’une protection des données à toute épreuve et de performances optimales pour les systèmes NAS utilisés dans des environnements très exigeants. «

Le WD RED Pro de 20 To est annoncé au prix de 869,99€ sur le site du fabricant. Sa garantie est de 5 ans.