XPG propose un bundle de SSD pour faire évoluer son PC

XPG, la branche gaming du fabricant ADATA, commercialise depuis peu un kit permettant d’accroître les performances et la réactivité de son PC.

Le bundle se compose d’une part d’un SSD M.2. NVMe ATOM 30 de 1 To et d’autre part d’un SSD au format 2,5 pouces, le ADATA SU670 d’une capacité de 250 Go.

Voilà les caracréristiques des deux SSD :

SSD M.2.NVMe qui exploite de la mémoire NAND Flash 3D et une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3. Le SSD offre des taux de transferts de 2.500 Mo/s en lecture et de 2.000 Mo/s en écriture et jusqu’à 180/200K iOPS en lecture/écriture 4. Son endurance est donnée pour 600 To par an tandis que son MTBF atteint 2 millions d’heures. Sa garantie est de 5 ans. ADATA SU670 250 Go : SSD 2,5″ SATA III qui embarque de la NAND Flash 3D. Ses débits sont de 520 Mo/s en lecture et de 450 Mo/s en écriture et jusqu’à 30K/65K iOPS en lecture/écriture 4K. Son endurance est de 50 To par an, son MTBF est de 2 millions heures et sa garantie de 3 ans.

Le constructeur propose le pack à 130$ sur son site.