ADATA SC750 : un petit SSD portable pour PC et smartphones

Le SC750 est un nouveau SSD portable conçu par ADATA. L’appareil est destiné aux utilisateurs nomades qui ont besoin de transporter avec eux leurs données (photos, vidéos, documents divers, etc..). Le SSD est plutôt compact puisqu’il mesure 53 x 27,5 x 11,89 mm et pèse 11,15 grammes.

Doté d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), le SC750 peut être connecté aussi bien sur un ordinateur (PC/MAC) que sur un smartphone ou une tablette. D’ailleurs, le fabricant indique qu’il peut être utilisé sans soucis sur les derniers smartphones d’Apple (j’ai nommé l’iPhone 15) qui dispose justement d’un port à cette norme.

Le SSD SC750 existe pour l’instant en deux versions : 500 Go et 1 To. Mais une capacité de 2 To est d’ores et déjà en préparation chez le constructeur. Du côté des performances, on peut atteindre jusqsu’à 1.050 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.000 Mo/s en écriture avec ce petit bolide.

Pour l’instant le prix du SSD n’a pas été communiqué par ADATA mais on sait déjà qu’il sera couvert par une garantie de trois ans.