ADATA lance le Legend 860 : un SSD M.2. d'entrée de gamme

Le nouveau SSD Legend 860 conçu par ADATA est un SSD M.2. NVMe qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D. A noter que le SSD peut être utilisé aussi bien dans un PC que dans la PS5 car il répond aux exigences de Sony.

Le Legend 860 est disponible en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To qui peuvent atteindre jusqu’à 6.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 5.000 Mo/s en écriture.

Volà les débits proposés par chaque modèle :

Legend 860 500 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture

5.000 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture Legend 860 1 To : 6.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture

6.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture Legend 860 2 To : 6.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture

Les SSD offrent espectivement une endurance de 160 TBW, 320 TBW et 640 TBW. Ils sont annoncés avec un MTBF de 2 millions d’heures et une garantie de cinq ans.