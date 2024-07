ADATA lance un nouveau SSD PCIe 5.0 : le Legend 970 Pro

ADATA vient de dévoiler un nouveau SSD haut de gamme qui profite d’une interface PCI Express 5.0. Son nom : le Legend 970 Pro. Ce nouveau modèle arrive en complément du Legend 970 (tout court) lancé il y a presqu’un an.

Le Legend 970 Pro est un SSD au format M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur InnoGrit IG5666.

On peut remarquer sur la photo ci-dessous que le SSD est équipé d’un gros dissipateur thermique en aluminium dont le but est de conserver au frais les puces mémoires et le contrôleur. Un ventilateur permet en plus d’évacuer la chaleur plus efficacement, ceci afin d’éviter les problèmes de throttling.

Mis à part ça, le Legend 970 Pro est un SSD PCIe 5.0 plutôt véloce puisqu’il offre des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 11.000 Mo/s en écriture.

Voilà les caractéristiques techniques des modèles 1, 2, et 4 To :

Legend 970 Pro 1 To : 13.000 Mo/s en lecture, 5.800 Mo/s en écriture (1700K/1250K iOPS)

13.000 Mo/s en lecture, 5.800 Mo/s en écriture (1700K/1250K iOPS) Legend 970 Pro 2 To : 14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (1800K/1300K iOPS)

14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (1800K/1300K iOPS) Legend 970 Pro 4 To : 14.000 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture (1800K/1300K iOPS)

Pour information, les SSD Legend 970 Pro de 1, 2 et 4 To sont couverts par une garantie de 5 ans. Ils revendiquent respectivement par ailleurs une endurance de 740 TBW, 1480 TBW et 2960 TBW tandis que leur MTBF atteint 1,6 millions d’heures.

Pour l’instant, les tarifs n’ont pas été communiqués. On devrait en savoir plus dans les jours qui viennent. Cette actualité sera donc mise à jour en conséquence dès qu’on aura plus d’informations à se mettre sous la dent.