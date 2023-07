ADATA officialise son SSD PCIe 5.0 Legend 970

Déjà aperçu le mois dernier durant le Computex, le SSD Legend 970 vient d’être officialisé par le fabricant ADATA. C’est un SSD au format M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x, de la mémoire NAND Flash 3D TLCen 232 couches et un contrôleur Phison E26.

Pour éviter les problèmes de throttling comme certains autres SSD PCIe 5.0, le Legend 970 est équipé d’un imposant dissipateur thermique en aluminium dans lequel le fabricant a placé un ventilateur pour dissiper encore plus efficacement la chaleur.

ADATA explique ça de la façon suivante :

Le refroidissement actif fonctionne en utilisant un tampon de dissipation de chaleur étroitement collé et un dissipateur de chaleur en métal pour transférer la chaleur du SSD. Les ailettes en aluminium à double couche facilitent le processus de transfert de chaleur. De plus, un ventilateur intégré aspire l’air froid des ouvertures sur la plaque signalétique et le dirige vers les ailettes en aluminium. L’air chaud et froid se rencontrent, et la rotation du ventilateur expulse rapidement la chaleur des deux côtés des ailettes en aluminium. Cette conception offre une dissipation thermique supérieure par rapport aux dissipateurs thermiques sans ventilateur.

Le Legend 970 est proposé en deux capacités de stockage 1 To et 2 To. Chaque modèle offre des débits de 10.000 Mo/s en lecture et de 10.000 Mo/s en écriture, le tout avec jusqu’à 1,4 millions d’iOPS en lecture – écriture 4K.

Couverts par une garantie de cinq années, les SSD Legend 970 offrent un MTBF de 1,6 millions d’heures et une endurance de 1.400 TBW. Pour l’instant, on ne sait pas quand ni à quel prix il sera dissponible en boutiques.