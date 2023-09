Le fabricant KLEVV (dont on a déjà eu l’occasion de parler il y a quelques temps) annonce la sortie d’un nouveau SSD au format M.2. NVMe. C’est un modèle d’entrée de gamme qui porte le nom de CRAS C910 Lite.

Ce SSD qui profite d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur Phison E21T.

Le CRAS C910 Lite existe en plusieurs déclinaisons : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Il n’est pas très véloce. Il est même moins peformant que le C920 lancé deux ans plus tôt.

Les débits peuvent atteindre jusqu’à 5.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 4.200 Mo/s en écriture suivant les modèles.

Voilà la détail des différentes capacités :

C910 Lite 500 Go : 4.700 Mo/s en lecture, 1.700 Mo/s en écriture (320K/400K)

C910 Lite 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 3.200 Mo/s en écriture (630K/750K)

C910 Lite 2 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.200 Mo/s en écriture (680K/880K)

C910 Lite 4 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.200 Mo/s en écriture (600K/850K)

Le C910 Lite sera commercialisé en France d’ici la fin septembre. Son prix de vente n’est pas connu pour le moment mais on sait déjà qu’il sera couvert par une garantie de cinq années.