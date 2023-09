Une nouvelle version des drivers Radeon Adrenalin vient de voir le jour pour les cartes graphiques AMD Radeon. Les nouveaux pilotes portent le numéro de version 23.9.1 WHQL. Ils supportent non seulement les nouvelles cartes gfraphiques Radeon RX 7700 et Radeon 7800 XT, mais le constructeur a décidé d’enrichir les Radeon Adrenalin 23.9.1 WHQL de plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Quelles nouveautés pour les Radeon Adrenalin 23.9.1 WHQL ?

Nouvelles fonctionnalités



AMD Radeon Anti-Lag+ : Fait passer le jeu réactif à un niveau supérieur en introduisant le profilage par jeu pour rythmer intelligemment les images, réduisant encore davantage le décalage d’entrée sur les GPU Radeon basés sur RDNA 3.

AMD Radeon Boost : prend désormais en charge AMD Radeon Anti-Lag+ et améliore la qualité d’image grâce à la prise en compte de la sensibilité de la souris, réduisant ainsi l’impact sur la qualité d’image du changement de résolution dynamique pendant le mouvement, généralement observé avec les souris à haute résolution.

Logiciel AMD : Les drivers Adrenalin Edition 23.9.1 introduit la prise en charge AMD Radeon Boost pour Resident Evil 4 Remake et Ghostwire : Tokyo, qui offre des performances supplémentaires et une réactivité accrue avec peu d’impact perçu sur la qualité.

AMD HYPR-RX : Présentation d’une nouvelle expérience de pilote qui permet aux utilisateurs d’optimiser leurs jeux à l’aide des fonctionnalités du logiciel AMD pour leurs GPU Radeon basés sur RDNA 3, obtenant facilement des performances accrues et une latence réduite.

Logiciel AMD : Adrenalin Edition 23.9.1 introduit la possibilité de combiner intelligemment AMD Radeon Anti-Lag+, Boost et Radeon Super Resolution pour obtenir des performances améliorées et une réduction de la latence que ces fonctionnalités ne peuvent obtenir seules.

Problèmes corrigés



Un message d’erreur pouvait être observé lors de la sélection du format sonore « Dolby Atmos pour le cinéma maison ».

En plus des nouvelles fonctionnalités déjà apportées par les Radeon Adrenalin 23.9.1, AMD prévoit d’ernchir les fonctions AMD Radeon Anti-Lag+. En plus des 12 jeux pris en charge actuellement, d’autres titres seront supportés via dans les mise à jour à venir. La fonctionnalité AMD HYPR-RX va également s’améliorer en fil du temps (d’ici le premier trimestre 2024) y compris la prise en charge des AMD Fluid Motion Frames pour augmenter les FPS en utilisant la génération d’images pour les jeux DirectX 11 et 12.

La liste officielle des changements apportés par les drivers Radeon Adrenalin 23.9.1 WHQL est consultable sur le site d’AMD. Les liens de téléchargement y sont également présents pour télécharger la dernière version des drivers Radeon Adrenalin.