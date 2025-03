Les pilotes Radeon Adrenalin d’AMD viennent de sortir en version 25.3.2. Les drivers sont optimisés pour de nouveaux jeux, ils supportent désormais Assassin’s Creed Shadows et The Last of Us Part II Remastered.

Les pilotes Radeon Adrenalin d’AMD viennent de sortir en version 25.3.2. Les drivers sont optimisés pour de nouveaux jeux, ils supportent désormais Assassin’s Creed Shadows et The Last of Us Part II Remastered.

Petit plus et non des moindres, les drivers Radeon Adrenalin 25.3.2 apportent aussi leur lot d’améliorations et de corrections de bugs. La liste ci-dessous recense les divers changements apportés par les pilotes.

Comme d’habitude, vous pouvez consulter le changelog complet sur le site du fabricant et télécharger les pilotes à la même adresse.

Nouveaux jeux supportés

Assassin’s Creed Shadows

The Last of Us Part II Remastered

Bugs corrigés et améliorations