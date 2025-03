Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés sur Aliexpress

Si vous désirez vous acheter un mini pc, c’est peut être le moment de sauter le pas et de profiter des nombreuses promotions que propose Aliexpress à l’occasion de son anniversaire. (voir le bon plan de ce matin)

Je vous ai déniché plusieurs machines qui valent le détour :

Mini pc BMAX B4 Plus à 119,43€ sur Aliexpress avec le code ASFR012

Le mini pc BMAX B4 Plus est équipé d’un processeur Intel N100. Il embarque 16 Go de RAM et un SSD M.2. de 512 Go. Sa connectique se compose d’un port USB C, une prise HDMI, 2 MiniDP, 3 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port RJ45, un slot micro SD et une prise jack. Grâce au code promo ASFR012 son prix passe de 131,43€ à 119,43€ sur Aliexpress.

Mini pc FIREBAT à 125,26€ sur Aliexpress avec le code ASFR012

Cette fois, la machine est animée par un processeur Intel N150. Elle dispose également de 16 Go de RAM et d’un SSD. de 512 Go. Grâce au code promo ASFR012 son prix passe de 137,26€ à 125,26€ sur Aliexpress.

Mini pc FIREBAT AK2 Plus à 83,99€ sur Aliexpress avec le code ASFR012

Le mini pc FIREBAT AK2 Plus est doté d’un processeur Intel N100, de 16 Go de RAM et d’un SSD. de 512 Go. C’est ni plus ni moins un clone du mini pc NiPoGi AK2 Plus que l’on a testé sur Bhmag il y a quelques mois. Grâce au code promo ASFR012 son prix passe de 95,99€ à 83,99€ sur Aliexpress.

Mini pc BMAX B5a Pro à 226,44€ sur Aliexpress avec le code ASFR012

Le mini pc est équipé d’un AMD Ryzen 7 5825U (8 coeurs, 16 threads) cadencé à 4,5 GHz. Il embarque 16 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2. NVMe de 512 Go. Sa connectique est la suivante : 2 ports USB 3.2, 2 ports USB 2.0, 1 DisplaPort 1.4, 1 port HDMI 2.1, 1 port USB C, 1 port RJ45, 1 prise jack pour le caque. Grâce au code promo ASFR012 son prix passe de 238,44€ à 226,44€ sur Aliexpress.