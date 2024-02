XPG Gammix S55 : un SSD M.2. taillé pour le Steam Deck

XPG, la branche gaming d’ADATA, vient présenter un nouveau SSD M.2. NVMe au format 2230. Le nouveau dispositif porte le nom de Gammix S55. Avec son format réduit (22 mm de large sur 30 mm de long) ce nouveau SSD pourra prendre place dans des machines ultra portables ou des consoles PC comme par exemple l’ASUS Rog Ally ou le Steam Deck de Valve.

Le XPG Gammix S55 embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4. Le SSD est décliné en deux capacités de stockage : 512 Go et 1 To ce qui devrait être suffisant pour accroître la capacité de la plupart des appareils nomades mentionnés plus haut.

En terme de performances, le Gammix S55 offre les caractéristiques suivantes :

Gammix S55 512 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture

5.000 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture Gammix S55 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 3.700 Mo/s en écriture

Annoncés avec une garantie de 5 ans et un MTBF de 1,5 millions d’heures, les Gammix S55 de 512 Go et 1 To revendiquent respectivement une endurance de 230 TBW et 250 TBW.

Pour le moment, le prix de vente de cette nouvelle gamme de SSD « gaming » n’a pas été annoncé par le constructeur.