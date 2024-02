Selon les rumeurs qui circulent actuellement sur le web, la prochaine console de Nintendo, j’ai nommé la Nintendo Switch 2 (dont on a déjà parlé un nombre incalculable de fois ces dernières années) pourrait être officiellement lancée le mois prochain, c’est à dire en mars 2024.

A fortiori, la Nintendo Switch 2 serait la console la plus puissante jamais sortie chez Nintendo, ce qui soit dit en passant serait la moindre des choses. En effet, la console actuelle date de 2017 et elle commence à souffrir de sérieuses lacunes et d’un sérieux retard technologiques face aux consoles actuelles que sont la PS5 et les Xbox Series S et X. Partant de ce constat, un gain de performances ne serait pas du luxe pour de nombreux joueurs qui apprécient les consoles de Nintendo.

D’après les derniers leaks publiés par le podcasteur NateTheHate et le site brésilien Universo Nintendo, la Nintendo Switch 2 serait rétro compatible avec la Switch actuelle. Ca signifie que la Switch 2 pourrait non seulement lancer les jeux au format numérique présents sur le Nintendo eshop mais elle disposerait également d’un port cartouche identique aux consoles actuelles (Nintendo Switch, Switch Oled et Switch Lite) ce qui lui permettrait de lancer les nombreux jeux déjà sortis sur la plateforme.

Cerise sur le gâteau, la Switch 2 serait capable d’améliorer le rendu visuel des jeux actuels et d’offrir un meilleur framerate grâce à sa puissance de traitement largement supérieur. Pour se faire, Nintendo s’appuyerait une fois encore sur une puce conçue par Nvidia : la Tegra 239 (plus puissante que la Tegra X1 qui équipe les Switch du moment).

Reste maintenant à voir si ces rumeurs seront ou non confirmées dans l’avenir. Rendez-vous le mois prochain pour en avoir le coeur net.