Pour la Saint-Valentin : Office 2021 et Windows 11 dès 10€

Pour la Saint-Valentin : Microsoft Office 2021 et Windows 11 à partir de 10€ sur Godeal24

A l’approche de la Saint-Valentin, si vous n’avez pas d’idée de cadeaux pour votre dulciné(e) Godeal24 vous propose une idée pour le moins originale. Pourquoi ne pas changer les habitudes cette année et offrir un cadeau qui soit à la fois utile et pratique ?

En ce moment, le dernier système d’exploitation de Microsoft, Windows 11 Pro, et la suite bureautique Microsoft Office 2021 sont en vente flash sur Godeal24 à l’occasion de la Saint-Valentin.

Que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu’un : vous pouvez acquérir en ce moment Microsoft Office Professionnel 2021 pour seulement 25,25€ (au lieu de 579€ sur le site de Microsoft). Pour améliorer votre productivité au tavail, pour réaliser des projets personnels ou encore pour gérer une entreprise à domicile, Microsoft Office 2021 est conçu pour gérer la plupart des tâches. Cette suite bureautique très complète permet d’établir des feuilles de calcul, de gérer ses mails, réaliser des présentations dynamiques, et bien plus encore. La licence est installable sur un seul ordinateur. Elle est valable à vie et ne nécessite aucun abonnement.

Vous pouvez également vous procurer Windows 11 Professionnel pour la bagatelle de 13,25€ durant la période de promotions liée à la Saint-Valentin (au lieu de 259€ sur le site de Microsoft). Windows 11 Pro dispose d’une toute nouvelle interface transparente conçue pour le confort de l’utilisateur.

L’une des dernières nouveautés de Windows 11, j’ai nommé Windows Copilot, est un atout majeur pour le système d’exploitation de Microsoft. C’est un assistant basé sur l’IA qui aide les utilisateurs à modifier les paramètres, à résumer le texte, etc. Il propose également des mises à jour vitales de l’application Paint afin que les utilisateurs puissent profiter d’outils basés sur l’IA tels que la suppression de l’arrière-plan, la création de contenu, la prise en charge PNG et l’édition d’images améliorée.

Chez Godeal24, vous pouvez faire de sacrées économies, et économiser aussi bien du temps que de l’argent en achetant des licences Microsoft à prix discount. Les principaux logiciels de sécurité informatique et d’autres outils informatiques sont également bradés à des prix très bas ce qui permet de s’équiper en logiciels à moindre frais. Vous pouvez par exemple acquérir Windows 10, Windows 11 ou même la suite bureautique Microsoft Office à des prix imbattables.

Vous pouvez faire vos achats en toute sécurité chez Godeal24. Le site pratique la livraison numérique c’est à dire qu’il vous envoie directement votre logiciel et vos licences par mail dès que vous avez réglé vos achats. Vous pouvez donc profiter de vos logiciels préférés quelques secondes seulement après les avoir commandé.

Le site est sérieux. Il bénéficie d’une note de 98% sur TrustPilot. Et en cas de soucis, Godeal24 propose une assistance technique très réactive et professionnelle qui intervient 24h/24 et 7j/7. Vous pouvez avoir confiance en Godeal24 qui est l’un de nos partenaires depuis de nombreuses années. Pour toute demande, vous pouvez contacter Godeal24 par mail à cette adresse : service@godeal24.com