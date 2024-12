Un nouveau SSD portable signé ADATA : le SC740

Le nouveau SSD portable SC740 du fabricant ADATA est un produit original à plus d’un titre. Le SSD est équipé d’une coque en caoutchouc, ce qui lui permet de résister aux chutes et aux chocs.

Le SC740 peut donc être transporter un peu partout durant les déplacements sans risquer d'abimer l'appareil et/ou de perdre les données qu'il contient. Le SC740 répond au standard MIL-STD-810G 516.6 de l'armée américaine.



Le SC740 offre également la particularité d’avoir un câble USB C qui se range directement dans la coque du SSD. C’est un gain de place pour le transport et surtout ça évite d’égarer le câble durant un voyage.

A noter que ce n’est pas une nouveauté puisqu’on avait déjà aperçu un procédé similaire lors de notre test du Silicon Power Armor 80 en 2010.

Pour en revenir au ADATA SC740, sachez que ce SSD dispose d’une connectique USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps. Le fabricant annonce qu’il faut des taux de transferts de 1.050 Mo/s en lecture et de 1.000 M/s en écriture. Trois capacités de stockage sont annoncées : 500 Go, 1 To et 2 To.

Le SC740 mesure 121,75 x 40,5 x 22,3 mm et pèse 40 grammes. Le SSD peut être utilisé avec un PC ou un MAC mais aussi avec un smarphone ou une tablette. D’ailleurs, il peut fonctionner sur un iPhone 15 Pro/Pro Max ou un iPhone 16 Pro / Pro Max pour enregistrer directement du contenu vidéo au format ProRes.