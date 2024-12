Cette semaine pas moins de deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres Bus Simulator 21 Next Stop et LEGO Star Wars : la Saga Skywalker.

Cette semaine pas moins de deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres Bus Simulator 21 Next Stop et LEGO Star Wars : la Saga Skywalker. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et là gratuitement jusqu’au 12 décembre.

Bus Simulator 21 Next Stop

C’est votre arrêt ! Le prochain arrêt de Bus Simulator 21 est arrivé ! Profitez de nombreuses améliorations du jeu et d’un tout nouveau mode de jeu avec cette mise à jour complète.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

Revivez l’histoire épique des neuf films de la saga Skywalker dans ce jeu incomparable. Avec plus de 300 personnages jouables, plus de 100 véhicules et 23 planètes à explorer, cette galaxie lointaine, très lointaine, n’a jamais été aussi amusante ! *Personnage Obi-Wan Kenobi classique inclus.