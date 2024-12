Le jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien ne sera disponible que la semaine prochaine. Et pourtant NVIDIA propose d’orest et déjà des pilotes GeForce optimisés.

Les GeForce 566.36 WHQL sont disponibles et optimisés pour Indiana Jones et le cercle ancien

Le jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien ne sera disponible que la semaine prochaine. Et pourtant NVIDIA propose d’orest et déjà des pilotes GeForce optimisés pour ce nouveau titre, mais aussi pour d’autres…

En effet, les drivers GeForce 566.36 WHQL sont optimisés et offrent une meilleure expérience de jeu pour les titres DLSS3 suivants : Indiana Jones et le Cercle Ancien, Warhammer 40,000: Space Marine 2 et Marvel Rivals. A noter que les pilotes prennent en charge les jeux DLSS Path of Exile 2, Forza Motorsport et Delta Force.

Pour finir, les nouveaux drivers corrigent un bug présent dans les jeux Forza Horizon 5 et God of War: Ragnarok. Ces derniers pouvaient parfois planter en pleine partie après l’installation de la version 565 des drivers.

Les drivers GeForce 566.36 WHQL sont téléchargeables sur le site de NVIDIA.