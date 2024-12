Quelle configuration pour Indiana Jones et le Cercle Ancien

L’éditeur Bethesda a dévoilé un peu plus d’informations au sujet de son prochain titre : Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui est attendu la semaine prochaine.

Il faut quelle configuration pour faire mumuse avec Indiana Jones et le Cercle Ancien ?

L’éditeur Bethesda a dévoilé un peu plus d’informations au sujet de son prochain titre : Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui est attendu la semaine prochaine (le lundi 9 décembre) sur PC ainsi que sur les consoles Xbox Series S et Xbox Series X.

Tout d’abord, la firme a dévoilé une nouvelle bande-annonce du jeu. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le jeu s’annonce plus que prometteur. Les fans devraient être nombreux à apprécier le titre qui semble plutôt bien réalisé et dans l’esprit des célèbres films de la saga Indiana Jones.

On notera également qu’un gros effort a été fait pour aider les joueurs à s’immerger dans les nouvelles aventures d’Indy. En effet, les studios ont choisi Richard Darbois, la voix française officielle d’Harrison Ford, pour doubler le personnage d’Indiana Jones dans le jeu. Une excellente décision !

Après avoir mis l’eau à la bouche aux joueurs avec la bande annonce, Betheslda a calmé tout le monde en publiant les configurations requises pour faire tourner le jeu.

Voilà le tableau avec les spécifications nécessaires pour faire fonctionner Indiana Jones et le Cercle Ancien dans de bonnes conditions en fonctionnant de la qualité d’affichage souhaitée.