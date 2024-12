Des mini pc Snapdragon X Elite arrivent chez Geekom

Ces dernières années, le fabricant GEEKOM s’est fait un nom et il a même acquis une certaine notoriété dans le domaine des mini pc en proposant de nombreux modèles équipés soit de puces Intel, soit de puces AMD.

Mais apparemment GEEKOM a décidé de se diversifier un peu plus puisqu’une nouvelle série de machines équipée d’un processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm est actuellement en cours de préparation dans les labos de la marque taïwanaise.

Cette nouvelle gamme de mini pc porte le nom de QS Series chez Geekom. Les machines seront plus économes en énergie et seront plus silencieuses.

Pour l’instant, on a assez peu d’informations à se mettre sous la dent puisque le fabricant a seulement publié une photo afin de faire un peu de teasing autour de son produit.

On ne connait donc pas les caractéristiques complètes des machines QS Series. On peut juste apercevoir deux ports usb sur la face avant du boîtier (probablement des ports USB 3.2 Gen2), une prise jack pour le casque et un bouton Power. La connectique arrière n’est pas visible. On attend donc d’avoir plus d’informations de la part de Geekom pour compléter cette news.