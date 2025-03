Voilà le mini pc Minisforum AI X1 Pro avec Ryzen AI 9 HX 370

Le Minisforum AI X1 Pro est un mini pc survitaminé qui vient d’être dévoilé par le fabricant Minisforum. Tout comme l’EliteMini AI370 présenté en octobre dernier, la machine est équipée d’un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 ultra performant qui dispose de 12 cœurs et de 24 threads et qui est cadencé à 5,1 GHz.

Là encore on trouve la puce graphique AMD Radeon 890M (16 cœurs) cadencé à 2.9 GHz. Par contre, l’AI X1 Pro ne fait pas dans la demi mesure en terme de quanité de mémoire vive puisqu’il dispose de pas moins de 96 Go de RAM DDR5 dans sa version la plus robuste. Pour ceux qui n’ont pas l’utilité d’autant de RAM des versions avec 32 Go ou 64 Go sont également disponibles.

Pour le stockage de données, le Minisforum AI X1 Pro dispose de trois emplacements M.2. 2280 pour accueillir des SSD M.2. NVMe PCie 4.0. Le fabricant décline son bébé en deux capacités : 1 To et 2 To mais libre à chacun d’étoffer la capacité de la machine en ajoutant un ou plusieurs SSD complémentaires.

Le mini pc mesure 195 mm x 195 mm sur 47,5 mm d’épaisseur et pèse 1,5 kilos. Sa connectique se compose d’un port USB4 à 40 Gbps (compatible Power Delivery 15W),de deux port USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps et d’une prise casque. A l’arrière, la connectique se compose de 2 ports Ethernet RJ45 à 2,5Gbps,1 port HDMI 2.1, 1 DisplayPort 2.0, un port USB 4 à 40 Gbps, un port USB 2.0 et un port OCuLink (pour connecter une carte graphique externe plus puissante).

Principalement destinée aux gamers, le Minisforum AI X1 Pro est une machine très puissante qui est également compatible CoPilot. Un lecteur d’empreinte digitale est d’ailleurs présent sur la coque du PC.

A noter que la machine est déjà disponible à la vente sur le site du fabricant. Le Minisforum AI X1 Pro équipé de 32 Go de RAM et d’un SSD de 1 To coûte 999€. Le code promo AIX150 permet même de faire passer son prix à 949€ pendant un certain laps de temps.

Volà une vidéo de présentation de la machine :