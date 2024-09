ASUS annonce un nouveau mini pc : le NUC 14 Pro AI

ASUS étoffe sa gamme de mini PC avec un nouveau venu qui porte le doux nom de NUC 14 Pro AI. L’engin mesure 130 x 130 x 34 mm. Son boîtier est de couleur noir.

A l’intérieur de celui-ci, on trouve : un processeur Intel Core Ultra Seies 2 (également connu sous le nom de code Lunar Lake), une puce graphique Intel Arc, 32 Go de mémoire LPDDR5 et un SSD au format M.2. NVMe (2280) dont la capacité n’est pas précisée mais celle-ci dépendra du modèle de mini PC choisi.

La connectique du NUC 14 Pro AI se compose à l’avant : de deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), une prise casque et un port Thunderbolt 4. A l’arrière de l’appareil, on dénombre : un port RJ45 à 2,5 Gbps, un deuxième port Thunderbolt 4, une prise HDMI et deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

Le mini PC intègre un micro et un haut parleur afin de pouvoir supporter les commandes vocales. D’ailleurs, un bouton situé sur la face avant de la machine permet d’accéder directement à l’assistant vocal Copilot+.

Pour profiter des réseaus sans fil, la machine supporte enfin le Bluetooth 5.4 et le WIFI 7.

Pour l’instant, on ne sait pas quand ni à quel prix cette nouvelle gamme sera commercialisée en Europe. En attendant, vous trouverez plus d’informations ici sur le site du fabricant.