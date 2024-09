Synology abandonne Video Station et liste des alternatives

La sortie récente de DSM 7.2.2 sur les NAS Synology apportent plusieurs nouveautés et correctifs comme on l’a vu dans cette actualité parue il y a quelques jours. Mais la mise à jour entraîne également la disparition de l’application Video Station qui permet de gérer ses vidéos aux petits oignons.

Pour de nombreux utilisateurs et possesseurs de NAS Synology, l’arrêt du support de Video Station est une véritable douche froide. Il faut dire que l’application, qui existe depuis de nombreuses années, est très pratique puisqu’elle permet de gérer ses vidéos mais aussi d’y accéder via divers appareils connectés (smartphones, tablettes, TV, etc…).

Le programme est décrit de cette façon sur le site du fabricant :

Video Station vous permet de gérer et de regarder vos collections de vidéos — films, émissions de télévision, vidéos faites maison et enregistrements de télévision — d’une manière pratique et intuitive. Vous pouvez regarder instantanément des vidéos en streaming sur vos ordinateurs, vos appareils AirPlay, vos appareils iOS/Android, vos tablettes/ordinateurs portables Windows 10, vos Apple TV, vos Android, et bien plus encore. De plus, Video Station peut enrichir vos vidéos avec des affiches et des sous-titres provenant d’Internet, et créer une liste de lecture ou une liste de favoris pour un accès rapide.