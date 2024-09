Vers une hausse du prix des produits de stockage ?

Est-ce que l’on se dirige vers une (nouvelle) hausse du prix des produits de stockage ? Pour l’instant, rien n’est moins sûre… mais le marché étant très fluctuant c’est à tout fait envisageable.

D’ailleurs, le fabricant japonais IO DATA annonce d’ores et déjà qu’une grand partie de ses produits de stockage va subir le mois prochain une augmentation comprise entre à 4 et 56% suivant le type d’appareils concernés.

Sur son site, la firme IO DATA justife cette hausse de la façon suivante :

Afin de fournir à nos clients des produits sûrs et de haute qualité à des prix raisonnables, notre entreprise s’est efforcée d’améliorer la productivité et de réduire les coûts en rationalisant nos efforts et notre gestion pour maintenir les prix.

Cependant, en raison des récentes conditions de marché, les coûts associés tels que les prix des matières premières, l’énergie et la logistique ont continué à monter en flèche sur le long terme, et l’on s’attend à ce que l’avenir reste un environnement difficile et incertain.

En raison de ces circonstances, il sera difficile de maintenir le prix actuel du produit plus longtemps en raison de l’impact de diverses augmentations de coûts liées à la fabrication, et nous réviserons le prix du produit.