Seagate Exos M : un disque dur de 32 To pour les Datacenters

Après Western Digital et son WD UltraStar DC HC690 de 32 To, c’est maintenant au tour du fabricant Seagate de dévoiler un disque dur qui offre une capacité de stockage de 32 To. Le disque dur fait partie de la gamme Exos X M du constructeur. Il exploite la technologie HAMR (enregistrement magnétique assisté par la chaleur).

Pour l’instant, la gamme Exos M se compose de deux déclinaisons : un modèle d’une capacité de 32 To qui exploite la technologie d’écriture SMR (Shingled Magnetic Recording) et un modèle 30 To en technologie CMR (Conventional Memory Recording).

Les disques durs Exos M sont des disques durs de 3,5 pouces d’une taille standard. Ils offrent une densité de 3 To par plateau et ils tirent partie de la technologie Mozaic 3+.

D’après Seagate, cette nouvelle génération de disques durs à plateaux devrait trouver sa place dans les Datacenters et profiter à l’IA. Il précise d’ailleurs sur son site que la gamme Exos M est « idéale pour l’IA, l’analyse de Big Data et le stockage haute capacité, l’Exos M 32 To prend en charge les demandes évolutives des entreprises et les applications gourmandes en données, garantissant ainsi une infrastructure prête pour l’avenir ».