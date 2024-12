Des technologies qui vous permettent de tout contrôler

De nombreux parents aimeraient savoir ce que leurs enfants font à la maison quand ils ne sont pas là. Avec les nouvelles technologies, vous pouvez tout contrôler. Dans cet article, on vous dit tout sur ces nouvelles applications.

À l’ère du numérique, il existe pas mal de dispositifs qui vous permettent d’avoir un oeil sur vos proches et contrôler ce qu’ils font. Que ce soit des applications pour surveiller vos bambins à la maison ou des gadgets pour localiser vos ados, vous pouvez avoir un œil sur leurs activités. Voici les principaux logiciels et appareils de surveillance utilisés par les particuliers actuellement : les logiciels espion, les traceurs GPS et la technologie RFID.

Le logiciel espion est un dispositif d’inspection que vous pouvez installer sur un appareil mobile ou un PC afin de suivre toutes ses activités. Il n’y a pas de méthode plus discrète d’espionnage que ce type de logiciel. Vous pouvez par exemple l’installer sur la tablette ou le téléphone de vos enfants pour avoir un oeil sur ce qu’ils font. Ca peut être utile par exemple pour contrôler qu’ils ne se fassent pas cyber harceler. Le logiciel espion vous permet d’accéder aux sites qu’ils visitent, à leurs différentes messageries, à leurs listes d’appels, à leurs galeries photos, etc… Grâce à lui, vous avez le contrôle et pouvez rapidement agir en cas de problème.

L’usage des logiciels espions s’est démocratisé avec le temps, il n’est plus le seul apanage des politiques, mais les particuliers s’y mettent aussi. En effet, leur emploi ne nécessite pas de compétences particulières en informatique. Ils sont commercialisés en ligne au vu et au su de tout le monde. On a tous en nous cette intuition et ce côté curieux et protecteur qui nous pousse à vouloir savoir ce qu’il arrive à nos proches. Il en va parfois de notre propre sécurité. Pour la grande majorité des acheteurs, il s’agit de garantir la sécurité de ses biens et de ses enfants. Mais attention toutefois à ne pas franchir la ligne rouge et avoir une utilisation abusive de la technologie. Par exemple, même si ça peut être tentant pour une personne jalouse de surveiller les faits et gestes de son (ou sa) conjoint(e) ou pour un patron de surveiller ses employés, il faut bien comprendre que tout cela est totalement hors des clous. C’est une question de respect de la vie privée.

De tels logiciels il faut savoir les utiliser mais savoir aussi les installer, même si l’opération ne dure que quelques minutes. La première chose à savoir, c’est que l’installation sera plus complexe sur un appareil Android doté de mécanismes d’identification biométriques. Parfois les logiciels espions rusent et envoient plutôt un texto au destinataire. Il suffit ensuite que celui-ci clique sur le message pour que le logiciel s’installe automatiquement dans son appareil.

Par ailleurs, les traceurs GPS sont des dispositifs de géolocalisation intégrés dans des gadgets et différents supports tels que les bracelets, les stylos, des voitures, les chargeurs de téléphone, etc. Ces objets cachent généralement des caméras ou des petits micros permettant de suivre et de géolocaliser une personne.

Les traceurs GPS sont sollicités par divers types de profils. Ça peut être par exemple le cas d’un employeur qui veut suivre les déplacements de ses livreurs et de ses marchandises. De plus en plus de camions et de camionnettes de livaison en sont équipés. Ca peut servir à optimiser les itinéraires de livraison, à suivvre le déplacement des marchandises, etc… Du moment que l’employé est au courant et que le procédé ne sert pas à le « fliquer »c’est plutôt une bonne chose. Certains parents peuvent offrir des bracelets à leurs enfants pour les géolocaliser à tout moment. Ce type d’appareil permet aussi à l’enfant de joindre ses parents quand il veut, car généralement ce genre de dispositif intègre également des numéros préprogrammés.

La sécurité des enfants est souvent la principale raison qui pousse les personnes à s’intéresser aux technologies d’espionnage. Elles permettent par exemple de retrouver facilement un enfant qui s’est éloigné un peu trop loin de la maison, ou qui s’est égaré au milieu d’une foule dense, dans un parc d’attraction, etc… En cas d’urgence ou en cas de malaise par exemple, les applications de surveillance permettent d’accéder plus facilement au lieu où l’enfant se trouve au mètre près. Et la technologie RFID permet d’aller encore plus loin dans cette surveillance. Elle offre des options avancées de géolocalisation.

La puce RFID peut être intégrée dans un collier ou un bracelet de l’enfant par exemple pour le géolocaliser plus facilement. L’avantage des puces RFID c’est qu’elles ne se mettent en branle que lorsqu’elles sont activées à partir d’un lecteur. C’est alors qu’elles vous fournissent toutes les informations que vous avez besoin sur sa position.