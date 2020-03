Les principaux logiciels utilisés dans l’impression 3D

L’impression 3D est devenue incontournables dans de nombreux secteurs comme l’aéronautique, l’industrie automobile, les bâtiments… Pour donner une instruction à l’imprimante 3 D, il faut utiliser des logiciels de CAO. Ces derniers permettent à l’appareil d’exécuter les commandes ou d’interpréter son fonctionnement en langage machine. Plusieurs logiciels peuvent être utilisés pour une imprimante 3D.

TinkerCAD

TinkerCAD est un logiciel gratuit destiné aux débutants. Le logiciel de CAO a été créé par Autodesk. TinkerCAD construit des blocs pour développer des modèles ou des formes d’objets. Le logiciel est programmé en WebGL et JavaScript. Les débutants peuvent trouver parmi des millions de fichiers une forme spécifique pour son projet dans la bibliothèque du logiciel. L’application intègre également différents outils de personnalisation et d’édition. Il est par exemple possible de personnaliser la couleur, le texte ou la police. Les formes peuvent aussi être modifiées selon les besoins. Pour utiliser le logiciel, il suffit de placer une forme pour ajouter ou supprimer de la matière. Le concepteur peut ensuite manipuler les formes à sa guise. Il est possible de déplacer ou faire pivoter le modèle dans l’espace. Par ailleurs, TinkerCAD offre la possibilité de regrouper plusieurs formes pour modéliser un objet.

CREO

CREO est un logiciel gratuit destiné aux utilisateurs intermédiaires. Le logiciel propose une version d’essai de 30 jours pour les utilisateurs. Au terme de la période d’essai, l’utilisateur doit acheter une licence standard de 2360 $. Le logiciel est disponible dans plusieurs langues telles que : chinois, anglais, français. CREO a été développé par Parametric Technology Corporation. Le logiciel fait partie des plus anciens sur le marché. En fait, CREO a été développé depuis plus de 30 ans. Le logiciel CAO intègre de nombreuses fonctionnalités pour aider un service impression 3D. Il peut par exemple effectuer une analyse thermique ou générer des surfaces en trajectoire libre. Le logiciel permet également d’analyser le mouvement ou la structure.

OpenSCAD

OpenSCAD est un logiciel libre de modélisation à destination des utilisateurs professionnels. Il est programmé en langage C++, OpenGL ou Qt. Le logiciel a été développé par des particuliers. Le logiciel permet de concevoir des modèles spécifiques pour l’impression 3D, en utilisant uniquement des codes. Il est par exemple possible de concevoir des formes géométriques complexes. Par exemples : des cônes, des cylindres, des pyramides… Les codes relatifs au modèle sont édités sur un éditeur de texte. Le logiciel est conçu pour les codeurs et les programmeurs. En effet, OpenSCAD intègre des fonctionnalités de géométrie solide constructive. Une fois la modélisation terminée, il est possible d’ordonner un moulage par injection pour imprimer l’objet 3D.

Rhino 3D

Rhino 3D est un logiciel destiné aux professionnels. Le logiciel nécessite le paiement d’une licence. Le prix de la licence dépend du système d’exploitation utilisée par le professionnel. Sous Windows, le prix est de 995 €. Tandis que, la version utilisée sous Mac est proposée à 695 €. Le logiciel CAO est polyvalent. Pour créer des modélisations 3D, le programme utilise des modèles mathématiques appelés NURB. Grâce à rhino 3D, le concepteur peut ainsi manipuler les points, les courbes ou les maillages. Sa particularité réside dans sa capacité à pouvoir créer des formes complexes. Il peut également être utilisé pour créer des pièces volumiques.