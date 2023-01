Au revoir Windows 7, Windows 8.1, Windows RT, Windows Server 2008

Aujourd’hui, nous sommes le mardi 10 janvier 2023 et à cette date plusieurs logiciels Microsoft vont nous quitter. L’éditeur a décider d’arrêter le support de 19 de ses logiciels.

Parmi la liste ci-dessous, on retiendra principalement la fin du support étendu et payant de Windows 7 et la fin du support de Windows 8.1 dont on avait déjà consacré une actualité ici et là. Je vous renvoie vers ces deux news pour en savoir plus.

On notera aussi que Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2 sont également en fin de vie, leur support n’est plus asssuré à partir d’aujourd’hui. Idem pour Windows RT et Windows Defender pour Windows 8 et 8.1.

Bref.. en ce début d’année c’est l’hécatombe chez Microsoft. Dix neuf logiciels ne seront plus mise à jour à partir d’aujourd’hui. Si vous utilisez encore l’un d’eux actuellement : il est vivement conseillé d’utiliser une version plus récente.