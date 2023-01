Des SSD en veux-tu en voilà chez Mushkin

Le fabricant Mushkin a exposé au CES une flopée de nouveaux SSD : le Mushkin Vortex Redline, le Mushkin Vortex LX et le Mushkin Epsilon



Mushkin Vortex Redline

Le Vortex Redline est un SSD M.2. NVMe qui est éuipé d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il embarque un contrôleur Innogrit IG5236 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Cette gamme se compose de trois modès qui offrent une capacité de de stockage de 512 Go, 1 To et 2 To. En terme de performances, les SSD proposent des débits qui peuvent grimper jusqu’à 7.415 Mo/s en lecture et 6.800 Mo/s en écriture. Le SSD n’est pas vraiment une nouveauté puisqu’on a déjà eu l’occasion de parler de cette série sur Bhmag il y a quelques mois.

Mushkin Vortex LX



De son côté, le Vortex LX est un modèle d’entrée de gamme. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôileur Innogrit sans mémoire cache. Le SSD exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4 et il est décliné en différentes capacités : 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To.



Mushkin Epsilon

Le Mushkin Epsilon est le modèle le plus haut de gamme de la firme. C’est un SSD M.2. de dernière génération qui tire partie d’une interface PCI-Express 5.0 4x compatible NVMe 2.0. Le SSD exploite un contrôleur Phison E26 et de la mémoire NAND Flash 3D à 232 couches. Des capacités de 1 To, 2 To et 4 To sont annoncées. Au niveau des débits, l’Epsilon devrait à priori pouvoir atteindre les 12.000 Mo/s grâce au contrôleur Phison E26 dont les performances ne sont plus à démontrées.



On notera au passage que l’Epsilon est équipé d’un énorme dissipateur thermique en aluminium au milieu duquel le fabricant à placer un ventilateur afin de mieux évacuer la chaleur dégagée par le contrôleur et les puces de NAND. C’est que ça chauffe ces petites bêtes !