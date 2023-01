Bon Plan : un SSD M.2. NVMe de 2 To pour 119€

En ce moment, on peut se procurer un SSD M.2. NVMe de 2 To pour moins de 120€. Le SSD en question est le Crucial P2 qui voit son prix tomber à seulement 119,99€ chez TopAchat

Le prix des SSD d’une manière générale mais en particulier des SSD M.2. ne cessent de baisser… L’avantage c’est que les SSD M.2. NVMe deviennent de plus en plus abordables et on peut maintenant s’acheter des SSD de grosse capacité à des prix vraiment intéressants.

En ce moment, on peut par exemple se procurer un SSD M.2. NVMe de 2 To pour moins de 120€. Le SSD en question est le Crucial P2 qui voit son prix tomber à seulement 119,99€ chez TopAchat grâce au code promotionnel NEPTUNE. A titre de comparaison il est affiché à 168€ sur Amazon.fr.

Crucial P2 2 To à 119,99€ chez TopAchat via le code NEPTUNE

Pour rappel, les Crucial P2 sont des SSD au format M.2. (2280) qui profitent d’une interface PCI Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3. Les SSD embarquent de la mémoire NAND Flash et un contrôleur Phison E13T.

Les Crucial P2 ne sont pas les plus véloces du marché, loin de là… Mais si vous voulez donner un coup de jeune à un PC c’est franchement une bonne affaire surtout qu’il propose quand même 2 To de stockage ce qui est plus qu’appréciable. Le P2 de 2 To est annoncé avec des débits de 2.400 Mo/s en lecture et 1.900 Mo/s en écriture.