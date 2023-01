Concours Bhmag : un disque dur et des clés usb à gagner !

Après plusieurs mois de retard, c’est enfin l’heure du jeu concours pour l’anniversaire de Bhmag : un WD Red Pro 6 To et des clés usb sont à gagner.

Après plusieurs mois de retard, c’est enfin l’heure du jeu concours pour l’anniversaire de Bhmag ! Pour l’occasion un disque dur Western Digital WD Red Pro d’une capacité de 6 To est à gagner sur le site ainsi que plusieurs clés usb à l’effigie de votre site préféré.

Quels lots sont en jeu ?

Voilà la liste des lots mis en jeu à l’occasion de ce concours :

1er prix : un disque dur WD Red Pro 6 To + une clé usb Bhmag

2ème prix : une clé usb Bhmag

une clé usb Bhmag 3ème prix : une clé usb Bhmag

une clé usb Bhmag 4ème prix : une clé usb Bhmag

une clé usb Bhmag 5ème prix : une clé usb Bhmag

A propos des lots…

WD Red Pro 6 To

Le WD Red Pro est un modèle de 6 To. C’est un disque dur performant et endurant optimisé pour être utilisé dans un NAS. Il fonctionne en 7200 tpm et embarque 256 Mo de mémoire cache. Il est annoncé avec des débits de 238 Mo/s. Pour la petite histoire, sachez que ce disque dur m’a été envoyé par Western Digital à l’occasion des 10 ans de la marque WD Red. J’ai décidé de vous l’offrir via ce concours.

Clés usb Bhmag

Les clés usb « Bhmag » sont des modèles USB 3.0 produites en édition limitée. Elles offrent une capacité de stockage de 32 Go. Ces clés ont la particularité de proposer trois connectiques différentes (USB A, USB C et micro USB) afin de pouvoir être utilisées avec n’importe quel matériel récent ou ancien. Vous trouverez plus d’infos et des photos à propos de ces clés dans cette actualité.

Comment participer ?



Pour participer au concours, c’est très simple. Il suffit simplement de laisser un commentaire ci-dessous. Il n’y a pas de questions tordues ni de participation farfelue sur les réseaux sociaux. Vous laissez simplement un commentaire dans l’espace des commentaires et je tirerai au sort cinq gagnants au hasard. Pensez à mettre une adresse mail valide pour que je puisse vous recontacter si vous gagnez. Evidemmemt les adresses mails ne sont ni revendues ni utilisées pour quoi que ce soit d’autres…

Modalités

Pour tenter de remporter l’un des lots : rien de plus simple, vous avez jusqu’au samedi 14 janvier 2023 à midi pour participer en laissant un simple commentaire.

Les gagnants seront tirés au sort au hasard (via random). Le premier à être tiré au sort remportera un WD Red Pro + une clé usb Bhmag, les quatre suivants repartiront avec une clé usb Bhmag. Bonne chance à tous !

Note : le concours est ouvert aux résidents de la France métropolitaine. Une seule participation par personne. Inutile d’essayer de tricher via de multiples commentaires vous serez détecté et disqualifié. Veuillez indiquer une adresse mail valide pour que je puisse vous recontacter si vous gagnez. Le tirage au sort aura lieu le lundi 16 janvier et la liste des gagnants sera communiquée le même jour.