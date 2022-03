Un nouveau SSD M.2. chez Mushkin : le Vortex Redline

Le constructeur Mushkin dégaine aujourd’hui le Vortex Redline. C’est un nouveau modèle de SSD M.2. (2280) NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x.

Le Vortex Redline est animé par un contrôleur Innogrit IG5236 (comme sur les Plextor M10PGN) et il embarque de la mémoire NAND Flash. Il est proposé en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To.

En terme de performances, le dernier bébé de Mushkin est annoncé avec des débits séquentiels pouvant ateindre 7.415 Mo/s en lecture et 6.800 Mo/s en écriture, et jusqu’à 730.000 et 1.500.000 iOPS en lecture/ écriture 4K.

Le Vortex Redline de 512 Go est annoncé au prix de 79$ aux Etats-Unis alors que la version 1 To est annoncé à 125$. Pour le moment, le prix de vente du modèle 2 To n’a pas encore été communiqué mais il devrait tourner autour des 200/220$ en prioro.