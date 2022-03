Une nouvelle bande annonce pour Sonic 2, le film

Bonne nouvelle pour les fans du célèbre hérisson bleu qui ont connu et apprécié le personnage sur les consoles de Sega dans les années 80-90 : une nouvelle bande-annonce du film Sonic 2 est disponible sur le net depuis hier.

L’arrivée du film Sonic 2 fait suite au premier volet qui est sorti dans les salles obscures en 2020 et qui a plutôt bien marché malgré quelques critiques acerbes et justifiées concernant les premiers designs douteux proposés pour Sonic.

Dans ce nouvel opus qui sortira le 30 mars prochain au cinéma, deux nouveaux personnages de la saga Sonic vont faire leur apparition : Tails et Knuckles. Sonic et Tails vont devoir faire équipe pour trouver une émeraude avant le duo formé par Dr Robotnik et Knuckles.

Voilà le synopsis du film :