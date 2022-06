Rétrogaming : une nouvelle mini console Sega sera annoncée demain

La branche japonaise de Sega a annoncé sur Twitter la tenue d’un événement presse ce vendredi 3 juin (c’est à dire demain) à 20 heures (heure locale) ce qui correspond à 13 heures en France.

Et si l’on en croit les rumeurs, Sega devrait dévoiler une nouvelle console « mini » afin de faire plaisir aux fans de retrogaming. Pour le moment, on ne sait rien concernant le contenu de cette conférence mais les rumeurs et les spéculations vont bon train…

En effet, après la Megadrive Mini lancée en 2018 puis la Game Gear Micro en 2020, beaucoup de fans et de joueurs nostalgiques espérent voir arriver chez Seaga une Dreamcast Mini ou une Saturn Mini. Un souhait qui sera peut être exaucé demain après midi (ou pas).

On sera fixé demain. L’événement sera diffusé en live sur cette page youtube dès demain à 13 heures. On aura évidemment l’occasion d’en reparler…