Voilà deux nouveaux moniteurs gaming chez Philips !

Les moniteurs gaming Philips Momentum 5000 s’enrichissent de deux nouvelles références : le 27M1F5500P et le 27M1F5800. Dans les deux cas, on a affaire à un écran 27 pouces qui dispose d’une dalle Nano IPS.

Les deux modèles se différencient toutefois par leur définition (QHD pour le premier, 4K pour le second) et le taux de rafraîchisement proposé. Voyons plus en détail les caractéristiques techniques des deux appareils :

Philips Momentum 27M1F5500P

Dalle 27″ Nano IPS

Format 16/9

Définition QHD (2560 x 1440 pixels)

Taux de rafraîchissement : 240 Hz

Temps de réponse : 1 ms (gris à gris)

Luminosité : 450 cd/m2

Contraste : 1000:1

Angles de vision : 178/178°

Technologies supportées : DisplayHDR 600, FreeSync Premium Pro, Flicker Free, Low blue

Connectique : 2 HDMI 2.0, 2 DisPlayPort 1.4, 1 prise casque

USB : 1 hub avec 4 ports (dont 2 avec charge rapide)

Philips Momentum 27M1F5800

Dalle 27″ Nano IPS

Format 16/9

Définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels)

Taux de rafraîchissement : 144 Hz

Temps de réponse : 1 ms (gris à gris)

Luminosité : 450 cd/m2

Contraste : 1000:1

Angles de vision : 178/178°

Technologies supportées : DisplayHDR 600, FreeSync Premium Pro, Flicker Free, Low blue

Connectique : 2 HDMI 2.1, 2 DisPlayPort 1.4, 1 prise casque

USB : 1 hub avec 4 ports (dont 2 avec charge rapide)

Pour information, les Philips 27M1F5500P et 27M1F5800 seront disponibles dans le commerce au cours du mois de juin aux tarifs respectifs de 769€ et 819€.