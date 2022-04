Sonic Origins ou quand Sega fait du neuf avec du vieux…

SEGA surfe sur l’engouement suscité par la sortie de Sonic 2 – le film pour nous proposer une nouvelle et énième compil de jeux Sonic.

Prévu pour le 23 juin prochain, Sonic Origins sera une compilation des vieux Sonic sortis dans années 90. N’espérez pas découvrir un nouvel opus de Sonic ou de nouvelles aventures du célèbre hérisson bleu puisque ce sera simplement une compil’ de jeux déjà existants.

Ce n’est pas la première fois que SEGA nous fait le coup puisque la firme a pris l’habitude de sortir régulièrement des compilations contenant plusieurs titres de la franchise Sonic. Il y a même carrémment une page Wikipedia qui recense toutes les compilations existantes (et apparemment il en manque…)

Quels jeux sont inclus dans Sonic Origins ?

Sonic Origins sera composé de quatre titres : Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD. Une remasterisation sera bien évidemment de la partie, histoire de rafraîchir un peu ces titres qui ont tout de même près de trente ans d’âge (hé oui déjà !).

Pour l’occasion, un mode de jeu « classique » sera proposé c’est à dire avec un affichage 4:3 comme à l’époque mais aussi un mode « anniversaire » avec affichage plein écran en haute définition, des vies infinies, etc….

Ca sort quand ?

Sonic Origins est proposé dès maintenant en précommande (avec quelques bonus à la clé comme 100 pièces, un mode mirroir, un arrière plan letterbox). Par contre, il faudra patienter jusqu’au 23 juin 2022 pour se procurer le jeu qui sera proposé sur la plupart des plateformes du marché : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et Nintendo Switch.

A noter que Sonic Origins sera, lui même, décliné en deux versions : Sonic Origins édition Standard (40€) et Sonic Origins édition Deluxe (45€) qui contiendra des missions plus difficiles, des animations des personnages dans le menu principal, des musiques additionnelles…

Voilà un petit tableau pour s’y retrouver au niveau des différentes versions :

Alors est-ce que ça vaut le coup ou pas ?

Si vous êtes un fan acharné de Sega et/ou de Sonic : oui. Sinon clairement non. Un tel prix (40/45€) pour une compilation de vieux jeux ce n’est clairement pas une bonne affaire. Même s’il y a eu remasterisation ce n’est pas l’affaire du siècle.

De mon point de vue, ça ressemble beaucoup à un produit marketing pour appâter les fans. D’ailleurs, les différentes versions (classique/deluxe) et les bonus pour les précommandes sont clairement là pour inciter les fans à précommander le jeu et notamment la version Deluxe, la plus chère, qui n’est même pas vendue en version boîte mais uniquement en version numérique (du moins pour le moment – à voir par la suite…).

Chose qui est d’ailleurs plutôt étrange car normalement les fans et les collectionneurs préfèrent largement les versions boîtes aux versions dématérialisées, histoire d’avoir un produit physique à prendre en main, à manipuler et/ou exposer dans leur collection. Du coup on a bien du mal à voir à qui s’adresse cette énième collection de jeux Sonic : aux jeunes, aux vieux, aux collectioneurs, aux fans ? On ne sait pas…

Les fans n’ont pas attendu Sega…

Si vous avez toujours votre vieille Megadrive de l’époque qui traîne au fond du grenier (ou si vous l’avez rangé soigneusement sur votre étagère à côté d’autres consoles rétrogaming) vous n’avez pas attendu Sega. Et ca fait bien longtemps que vous pouvez déjà jouer à ces bons vieux titres de notre enfance, sans la remasterisation bien sûr, mais avec le plaisir incommensurable de jouer avec les jeux et le matériel d’origine (cartouche, console et manette). Quel pied !

Au pire, si vous n’avez pas (ou plus) la console d’origine et si vous êtes un amoureux de retrogaming et d’émulation : des solutions comme Recalbox ou Batocera vous permettent depuis belle lurette de rejouer aux vieux Sonic et à bien d’autres titres de l’époque… sans succomber aux sirènes du marketing.

Pour finir, voilà la bande annonce de Sonic Origins :