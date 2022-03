Crucial offre le jeu Guild Wars 2 : Heroic Edition avec certains SSD

Les bundles sont assez courants dans le domaine des cartes graphiques. Il n’est pas rare que des constructeurs comme AMD ou NVIDIA offrent un ou plusieurs jeux vidéo avec leurs dernières générations de cartes graphiques.

Aujourd’hui, le fabricant Crucial tente de faire la même chose en offrant le jeu Guild Wars 2 : Heroic Edition avec certains de ses SSD. Les SSD M.2. NVMe PCIe 4.0 Crucial P5 Plus ainsi que les SSD portables Crucial X6 et X8 sont éligibles à cette offre qui sétend jusqu’au 14 juin 2022.

Par contre attention : le jeu est offert pour l’achat d’un de ces SSD uniquement s’il a été acheté sur la boutique en ligne de Crucial. Les SSD achetés sur Amazon.fr, LDLC, TopAchat ou n’importe quelle autre enseigne ne sont pas éligibles à cette offre, ce qui est vraiment dommage.

On peut du coup se demander si l’offre de Crucial est réellement intéressante pour les consomateurs étant donné que le site de Crucial est généralement plus cher que la plupart des boutiques en ligne.

Prenons par exemple le Crucial P5 Plus que l’on peut trouver en 1 To et 2 To à respectivement 172,79€ et 345,59€ sur la boutique de Crucial alors que les mêmes SSD coûtent respectivement 129,99€ et 299,99€ sur Amazon.fr.

Vous l’aurez compris : via la boutique de Crucial le jeu Guild Wars 2 – Heroic Edition est offert, via Amazon non mais vu le gap de près de 40-50€ entre les deux on peut se demander si la proposition de Crucial est une si bonne affaire que ça pour le consommateur. J’ai comme un doute…