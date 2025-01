Crucial dévoile un nouveau SSD M.2. PCie 5.0 : le P510

Le fabricant Crucial profite du CES 2025 qui se déroule en ce moment à Las Vegas pour présenter un nouveau SSD M.2. Celui-ci porte le nom de P510. C’est un SSD M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 5.0 4x. Il embarque de la mémoire NAND Flash G9 de Micron et un contrôleur Phison E31T (dramless)

Le Crucial P510 se veut un SSD M.2. PCIe 5.0 plutôt abordable. Il sera moins onéreux que les SSD M.2. PCIe 5.0 de la concurrence. Le constructeur souhaite apparemment positionner le P510 comme un produit de milieu de gamme comme le fut le Crucial MX500 dans on domaine.

Le P510 sera décliné en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Il offrira des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 11.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 9.550 Mo/s en écriture.

Ce nouveau SSD devrait arriver sur les étals des revendeurs au cours du printemps prochain. A noter qu’il dispose d’un dissipateur thermique, ce qui devrait lui permettre de fonctionner convenablement en toutes situations (ou presque..) que ce soit dans un PC ou une console PS5.