En plus du Crucial P510 destiné au grand public et dont on parlait tout à l’heure, Crucial a également dévoilé deux autres SSD M.2. durant le CES 2025. Il s’agit des Crucial T705 Pro et T705 Limited Edition qui sont en quelque sorte des versions améliorées du T705 lancé en février dernier.

Les T705 Pro et T705 LE sont essentiellement destinés aux gamers et aux utilisateurs qui veulent avoir à disposition des SSD M.2. NVMe performants. Les deux joujoux de Crucial sont en effet dotés d’une interface PCI Express 5.0 4x et ils embarquent de la mémoire NAND Flasg G9 conçue par Micron. A noter que les deux SSD disposent du contrôleur Phison E26 Max14um qui est particulièrement véloce et qui équipe déjà le Crucial 705 classqiue et le Sabrent Rocket 5.

Les T705 Pro et T705 Limited Editon se démarquent par la présence d’un gros dissipateur thermique sur le modèle en édition limitée. Mis à part ça, les deux SSD proposent une capacité de stockage de 1 To, 2 To ou 4 To et des taux de transferts très élevés pouvant aller jusqu’à 14.500 Mo/s en lecture et jusqu’à 12.700 Mo/s en écriture.

Pour l’instant, on ne sait pas quant ni à quels tarifs seront disponibles ces deux nouveaux SSD.