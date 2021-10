Nintendo Switch : pour jouer aux jeux Nintendo 64 et Megadrive il faudra débourser 39,99€ par an

Depuis le mois de septembre, on sait que Nintendo va étoffer son service de jeux en ligne « Nintendo Switch Online » en ajoutant à l’accès aux jeux de deux nouvelles consoles : la Nintendo 64 et la Megadrive. On ne connaissait par contre pas encore l’ensemble des conditions et surtout les tarifs qui seront pratiqués.

La nouvelle est tombée il y a quelques jours et en fait il existera deux abonnements. Il y aura toujours l’abonnement actuel : le « Nintendo Switch Online » facturé 19,99€ par an qui permet de jouer en ligne avec la Nintendo Switch et qui donne à une sélection de jeux Nintendo NES et Super NES ainsi qu’à quelques autres petites choses (comme les sauvegardes de jeux dans le cloud, l’application Switch Online et quelques offres spéciales).

Et il y aura une seconde formule baptisée « Nintendo Switch Online + Pack Additionnel » qui contient strictement la même chose que précédemment mais avec en plus l’accès à une sélection de jeux Nintendo 64 et Megadrive. L’abonnement donne aussi accès au DLC Happy Home Paradise du jeu Animal Crossing New Horizons (à condition que le joueur dispose du jeu).

Le nouvel abonnement « Nintendo Switch Online + Pack Additionnel » sera disponible à partir du 26 octobre. Et apparemment il ne sera pas vraiment donné puisqu’il faudra débourser la bagatelle de 39,99€ par an pour en profiter. Un tarif qui semble assez élevé (le double de l’abonnement initial !) et qui apporte une plus-value assez faible. Uniquement des jeux rétro et un accès à un DLC.

Nintendo Switch Online à 19,99€ par an

– jeux en ligne

– accès à une sélection de jeux NES et SNES

– sauvegardes de jeux dans le cloud

– applicaton Switch Online

– accès à des offres spéciales

Nintendo Switch Online + Pack Additionnel à 39,99€ par an

– jeux en ligne

– accès à une sélection de jeux NES et SNES

– sauvegardes de jeux dans le cloud

– applicaton Switch Online

– accès à des offres spéciales

– accès àe une sélection de jeux Nintendo 64 et Megadrive

– accès au DLC Happy Home Paradise d’Animal Crossing

Dès l’ouverture, 9 jeux Nintendo 64 et 14 jeux Megadrive seront disponibles avec l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

Sur la plateforme Nintendo 64, on aura droit aux jeux suivants : Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Lylat Wars, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64 et Operation: WinBack Yoshi’s Story.

Tandis que sur Megadrive on aura droit à Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A., Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi III: Return of the Ninja Master et Strider.

A noter que les personnes qui disposent d’un abonnement Nintendo Switch Online ou Nintendo Switch Online + Pack Additionnel auront le droit de dépenser encore plus d’argent chez Nintendo, puisque leur abonnement leur accroît le droit d’acheter des manettes Nintendo 64 et Megadrive vendues 49,99€ pièce.