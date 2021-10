Armor A66 : un disque dur qui résiste chez Silicon Power

Le nouveau disque dur Armor A66 de Silicon Power est apparemment un disque dur portable plutôt intéressant. Il offre comme particularité de pouvoir résister aux chutes (jusqu’à 1,22m), aux chocs et à l’eau grâce à sa coque protectrice en caoutchouc.

Attention ça ne veut pas dire qu’il est étanche. En effet, il répond simplement à la norme IPX4 ce qui veut dire qu’il peut résister à des éclaboussures d’eau, pas plus… Pour qu’il soit étanche il aurait fallu qu’il réponde à la norme IP68.

Pour les utilisateurs nomades qui souhaitent transporter leurs données aux quatres coins du globe durant leurs voyages ça peut être une bonne solution pour stocker : photos, vidéos et documents de toute sorte.

Le Armor A66 se présente sous la forme d’un disque dur portable de 2,5 pouces sur lequel on a placé différentes couches de protection successives comme on peut le voir ci-dessous. Même le connecteur USB est protégé.

Le disque dur Armor A66 mesure 139 x 96 x 24 mm. Il existe en quatre capactiés de stockage : 1 To, 2 To, 4 To et 5 To ainsi qu’en trois coloris : noir, jaune et bleu.

Pour le moment on ne connaît pas les débits qu’il propose, on peut seulement imaginer que les taux de transferts seront limités par l’interface USB 3.2 Gen 1 qui peut atteindre au maximum un débit théorique de 5 Gbps.