Seagate annonce les disques durs IronWolf et Exos M de 30 To

Seagate annonce la disponibilité des disques durs IronWolf Pro 30 To et Exos M 30 To

Seagate vient d’officialiser ce jour la sortie de disques durs de (très très) grandes capacités. En effet, le constructeur annonce aujourd’hui que des disques durs de 30 To de marque Seagate sont maintenant disponibles dans le commerce.

Les gammes IronWolf Pro et Exos M sont désormais disponibles avec une capacité de 30 Tera Octets. Le fabricant a rendu cela possible en s’appuyant sur la technologie Mozaic 3 et en réussissant à empiler dix plateaux de 3 To dans un disque dur au format conventionnel (un HDD 3,5 pouces SATA III classique).

Seagate IronWolf Pro 30 To

L’IronWolf Pro de 30 To est un disque dur optimisé pour être utilisé dans un NAS. Il est prévu tout spécialement pour cet usage et pour fonctionner H24 et 7 jours sur 7. Ce disque dur exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording) et il fonctionne à la vitesse de 7.200 tours par minute.

En terme de performances, le Seagate IronWolf Pro de 30 To offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 275 Mo/s en lecture. Mis à part ça, le disque offre une endurance de 550 To /an. Il est annoncé avec une garantie de 5 ans et un MTBF de 2,5 millions d’heures.

Voilà les caractéristiques techniques plus en détails de l’IronWolf Pro 30 To :

Seagate Exos M 30 To

De son côté, l’Exos M de 30 To vise essentiellement les serveurs et les environnements de travail en entreprise. D’après Seagate, il serait parfaitement adapté pour toutes sortes d’utilisation intensive, notamment les applications IA.

L’Exos M de 30 To offre des caractéristiques techniques assez proches de l’IronWolf Pro 30 To puisqu’on retrouve des plateaux de 3 To, une endurance de 550 To/ an et un MTBF de 2,5 millions d’heures. Ses débits maximum peuvent atteindre 275 Mo/s en lecture et 2626 Mo/s en écriture.

Voilà les caractéristiques de l’Exos M 30 To :

Les deux disques durs sont disponibles dès maintenant dans le commerce. Le Seagate IronWolf Pro de 30 To est annoncé au tarif de 666,99€ tandis que l’Exos M de 30 To coûte 594,99€.

A noter qu’une version 28 To est également disponible pour ces deux disques durs. Elle offre un peu moins de capacité de stockage mais en contre partie son prix de vente est un peu moins élevé. Comptez 627,99 pour l’IronWolf Pro de 28 To et 570,99€ pour l’Exos M de 28 To.