Le programme AIDA64 supporte maintenant Windows 11

Le programme AIDA64 est un petit logiciel bien connu des geeks et des bidouilleurs. Il faut dire que ce petit soft permet d’obtenir facilement tout un tas d’informations à propos de sa machine et de ses caractéristiques techniques.

Si on en reparle aujourd’hui c’est parce que son éditeur, Finalewire, vient de publier une nouvelle version de AID64. Le programme est maintenant disponible en version 6.50. Et cette nouvelle version apporte pas mal de changements.

A commencer par le support des derniers systèmes d’exploitation de Microsoft : Windows 11 bien sûr mais aussi Windows Server 2022, qui est destiné comme son nom l’indique aux serveurs et aux stations de travail.

AIDA64 6.50 améliore également le support des processeurs Intel Alder Lake dont la sortie n’a jamais été aussi proche (les nouveaux cpu d’Intel sortent le mois prochain). A noter que le logiciel améliore aussi le support des processeurs composés de 64 coeurs et plus. Il support aussi de nouveaux capteurs et il est capable de fournir plus d’informations techniques sur les derniers d’AMD (Radeon RX 6600M et 6700M) et NVIDIA (CMP 50HX, CMP 170HX, GeForce RTX 3000 LHR).

Vous pouvez télécharger AIDA64 6.50.5800 sur cette page de notre section Téléchargement ou sur le site de l’éditeur.

Voilà la liste officielle des changements annoncés par Finalwire :