Sega rachète Rovio, l’éditeur de Angry Birds

Sega annonce le rachat du studio finlandais Rovio, celui-là même qui est à l’origine des divers jeux et applications « Angry Birds » qui ont fait le succès de l’éditeur depuis le début des années 2000.

Pour acquérir Rovio et ses zozios en colère, l’éditeur Sega a déboursé la coquette somme de 706 millions de dollars (soit quasiment autant en euros à peu de chose près). Grâce à ce rachat, Sega souhaite investir encore plus massivement le marché des applications pour smartphones et tablettes.

Sega n’est pas vraiment nouveau dans ce secteur puisqu’il est déjà présent sur ce segment via divers jeux mobiles comme par exemple Sonic Dash, Sonic Racing, Sega Pocket Club Manager ou Football Manager Mobile. Sans oublier des productions plus japonaises comme par exemple Puyo Puyo Quest, Hatsune Miku : Colorful Stage, Fist of the North Star et Shin Megami Tensei Liberation Dx2.

Grâce à rachat, Sega compte étoffer sa ludothèque de jeux avec les titres déjà présents au catalogue de Rovio et ceux à venir. Nulle doute que la franchise Angy Birds n’a pas fini de faire parler d’elle… Elle continuera très cretainement d’être décliné dans de nouveaux jeux et de nouveaux produits / goodies de toutes sortes….

Et vu le succès actuel des adaptations de jeux vidéos sur le grand écran (avec Sonic et Mario notamment) il y a fort à parier pour que Angry Birds qui a déjà eu droit à deux films d’animation (en 2016 et 2019) et plusieurs séries de dessins animés continue sur la même voie.

Bref.. on n’a pas fini de bouffer du Angry Birds à toutes les sauces pour le meilleur et pour le pire.