Deux jeux gratuits cette semaine sur l’Epic Games Store : Beyond Blue et Never Alone (Kisima Ingitchuna)

Cette semaine, deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store : Beyond Blue et Never Alone (Kisima Ingitchuna). Le premier est un jeu d’aventure qui vous fait visiter les mondes sous marins tandis que le second est un jeu de plateforme qui se déroule en Alaska.



Les deux titres sont à découvrir ci-dessous. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 27 avril.

Beyond Blue est une aventure narrative en solo qui vous plonge dans le cœur bleu battant de notre planète. Explorez les merveilles et les mystères sans limites des océans.

Embarquez pour un voyage épique en compagnie de Nuna et du Renard à la recherche de la source du blizzard éternel qui menace la survie de tout ce qu’ils ont jamais connu.