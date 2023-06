Anbernic RG Nano : une console rétrogaming minuscule pour les amateurs de jeux rétro

Le fabricant Anbernic, spécialisé dans les consoles d’émulation de jeux rétro, vient de dévoiler une nouvelle machine qui porte le nom de Anbernic RG Nano.

C’est une console de très petite taille. Elle mesure seulement 71 mm de long, 43 mm de large pour 17 mm de haut, son poids est de seulement 75 grammes, ce qui en fait probablement l’une des console rétrogaming les plus compactes du marché.

Au niveau esthétique, la mini console d’Anbernic reprend grosso modo le design de la mythique Game Boy de Nintendo, sauf que la RG Nano propose une croix multi directionnelle, des boutons Start et Select mais aussi 4 boutons (A, B, X, Y) et deux gâchettes situés sur le haut de la machine. La console est équipée d’un boîtier en aluminium et elle existe en trois coloris : bleu, rouge ou violet.

Spécifications techniques

Au niveau des spécifications techniques de l’engin, sachez que la RG Nano embarque un processeur ARM Cortex A7 cadencé à 1,2 GHz et 64 Go de mémoire vive DDR2. Pour l’affichage on a droit à un petit écran de 1,54 pouces avec une dalle IPS qui propose une définition de 240 x 240 pixels et qui supporte un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

La batterie Lithium-Ion de 1.050 mAh de la RG Nano permet de jouer pendant deux heures et demi d’après le fabricant. Un port USB C situé sur le haut de la machine permet de recharger la batterie. A noter que comme c’est généralement le cas depuis quelque temps : le chargeur n’est plus inclus avec la console. Il faudra donc utiliser le chargeur de son téléphone ou alors en acheter un pour quelques euros sur le net ou en boutique.

L’Anbernic RG Nano fonctionne sous Linux. Elle propose l’émulation de vieilles consoles mais pas que…. En effet, la machine peut servir à écouter de la musique. Elle supporte d’ailleurs les formats audio MP3, FLAC, OGG mais aussi d’autres formats… Elle peut également être utilisée pour regarder des vidéos puisqu’elle prend en charge les formats vidéos MP4, AVI, etc… Cela dit, regarder des vidéos dans un format si petit ça ne doit pas être évident ni très agréable visuellement parlant.

L’émulation

Parlons maintenant de l’émulation. D’après Anbernic, sa mini machine peut émuler des consoles rétrogaming jusqu’à la PS1, en passant par l’arcade, la NES, la Super Nintendo, la Game Boy, la Game Boy Color, la Sega Master System, la Mega Drive, la Game Gear, la Lynx, la PC Engine, etc…

Pour les jeux des consoles 8 et 16 bit, il n’y a théoriquement pas trop de soucis à se faire et je veux bien croire le fabricant car normalement la puissance de la machine doit être sufisante. Reste néanmoins à voir ce qu’elle vaut au niveau des jeux d’arcade les plus gourmants mais aussi au niveau de l’émulation GBA qui réclame habituellement une certaine puissance….

Où l’acheter ?

La console Anbernic RG Nano est disponible à la vente sur le site du fabricant. Son prix est de 55,97€ avec 64 Go de stockage et 63,97€ avec 128 Go de stockage.

L’idée de cette mini console est excellente et devrait ravir les amateurs de rétrogaming puisque la console peut facilement être gardée à portée de main, qu’elle soit fixée à son trouseeau de clés ou ranger dans un sac ou dans une poche. Grâce à cette petite machine, les fans de jeux rétro auront de quoi passer le temps dans les transports en commun ou dans les salles d’attente. Reste à voir ce que ‘elle vaut réellement au niveau de la jouabilité car manipuler une aussi petite machine ne doit pas être évident.