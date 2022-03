Un système de watercooling pour refroidir CPU et SSD en même temps

Afin de refroidir au mieux les composants de notre PC et plus particulièrement le processeur et le SSD, le fabricant Team Group propose un nouveau système de refroidissement liquide qui offre la particularité de refroidir les deux éléments en même temps.

Son watercooling T-Force SIREN permet en effet de refroidir à la fois un processeur et un SSD au format M.2. NVMe. A noter qu’il supporte aussi bien les processeurs INTEL que ceux d’AMD, y compris les derniers sockets LGA 1700 et AM5.

A priori avec le T-Force SIREN, fini les problèmes de chauffes et fini le bruit des ventilateurs !

Pour le moment, on ne connaît pas l’ensemble des caractéristiques techniques de cette solution proposée par Team Group. Cette actualité sera donc mise à jour dès qu’on aura plus de détails techniques et éventuellement plus de photos à proposer.

Sur le papier, ce watercooling 2-en-1 a l’air plutôt intéressant. Reste à voir ce qu’il vaut dans la pratique et surtout quel est son prix de vente.

Voilà un extrait du communiqué de presse :

Le système de refroidissement double du refroidisseur de liquide ARGB tout-en-un de la série T-FORCE SIREN prend en charge une large gamme de prises Intel et AMD, y compris les dernières prises LGA 1700 et AM5, et ses blocs d’eau méticuleusement conçus sont conçus pour le grand public. SSD M.2 2280, ce qui rend le refroidisseur parfait pour une grande variété de configurations de PC de jeu. Le système de refroidissement liquide tout-en-un de la série T-FORCE SIREN permet aux joueurs de résoudre les problèmes de chauffage du processeur et du SSD avec une installation facile et aide à assurer un fonctionnement stable lorsque les deux composants sont soumis à de lourdes charges, ce qui contribue à prolonger la durée de vie du matériel. Sa conception à double bloc d’eau ARGB peut également afficher un large éventail de lumières éblouissantes, donnant aux joueurs la liberté de créer leur propre plate-forme PC unique et accrocheuse.

Conscient de l’augmentation des températures de fonctionnement des composants PC, TEAMGROUP a pris l’initiative de fournir diverses solutions de refroidissement avec des technologies de pointe et des fonctionnalités innovantes. En plus de plusieurs dissipateurs thermiques SSD brevetés par T-FORCE, la société a développé le refroidisseur liquide ARGB tout-en-un SIREN GD240E pour les processeurs ainsi que la première solution de refroidissement pour la prochaine génération de SSD PCIe Gen5.0. TEAMGROUP continuera à proposer une large gamme de produits de refroidissement aux consommateurs du monde entier pour offrir une expérience informatique plus stable et plus efficace.