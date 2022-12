Vous pouvez dire adieu à Windows 8.1 !

Comme on l’a déjà expliqué en juin dernier, Windows 8.1 est en fin de vie. Microsoft a décidé de tirer un trait définitif sur cet OS vieillissant. Ainsi, à partir du 10 janvier 2023 le support de Windows 8.1 ne sera plus assuré. Cela signifie la fin du support technique bien sûr mais aussi la fin des mises à jour logicielles et des correctifs de sécurité.

L’éditeur explique sur son site que « Bien que vous puissiez continuer à utiliser un PC exécutant Windows 8.1, sans mises à jour logicielles et de sécurité continues, votre PC sera plus à risque de virus et de programmes malveillants. Nous vous recommandons d’effectuer une mise à niveau vers une version de Windows qui est toujours prise en charge. »

Evidemment et sans grande surprise, Microsoft encourage vivement les utilisateurs de PC encore sous Windows 8.1 à migrer vers la dernière version du système d’exploitation, à savoir Windows 11. Une information qui n’est guère surprenante étant donné que l’éditeur fait tout pour inciter les utilisateurs à passer à Windows 11.

Mais comme on l’expliquait déjà dans cette news : « On peut s’interroger et se poser quelques questions : les PC qui tournent encore sous Windows 8.1 à l’heure actuelle ne sont certainement pas de toute dernière fraîcheur. Du coup, parmi ces PC anciens combien ont des composants suffisamment performants et récents pour répondre aux exigences techniques et matérielles de Windows 11 ? Probablement très peu… »

Par conséquent, les personnes qui ont encore un PC sous Windows 8.1 en 2022 – 2023 auront plusieurs possibilités qui s’ouvrent à eux :

Soit rester sous Windows 8.1 coûte que coûte avec les risques que cela impliquent au niveau de la sécurité,

Soit migrer vers Windows 11 à condition que la configuration matérielle du PC soit pleinement supportée,

Soit migrer vers Windows 10 qui est moins exigeant sur le plan matériel et dont le support se poursuit jusqu’en octobre 2025,

Investir dans un PC flambant neuf qui sera forcément plus performant que la machine actuelle et qui pourra ,faire tourner sans soucis Windows 11,

Dernière possibilité à envisager : passer à Linux.

Windows 8.1 a été lancé en octobre 2013, il tirera sa révérence le 10 janvier prochain après quasiment 10 ans de bons et loyaux services.