Bon Plan : le WD Elements 5 To à moins de 100 balles

Bingo ! Le disque dur portable WD Elements d’une capacité de 5 To voit son prix tomber sous la barre des 100€ chez plusieurs enseignes. C’est un très bon tarif pour ce disque dur de 5 To que l’on peut transporter facilement avec soi et qui offre un excellent rapport qualité prix.

En plus, comme on l’a vu durant nos tests (cf. le test du WD Elements 5 To sur Bhmag) ce modèle offre l’avantage d’être plutôt performant pour un disqe dur portable de 2,5 pouces. En effet, on a pu mesurer sur cet appareil des taux de transferts de 136,07 Mo/s en lecture et de 124,72 Mo/s en écriture via Crystal Disk Mark.